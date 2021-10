Hors Normandie. Niska toujours en tête des ventes de singles, Calogero décroche celle des ventes d'albums

Chaque semaine découvrez les ventes hebdomadaires de singles et d'albums en France.

Le top singles reste stable mais un vent de nouveauté souffle sur les albums! Trois sorties font directement leur entrée dans le top 5! Il s'agit de Calogero, Alonzo et Queens of the stone age.

TOP ALBUMS

1) CALOGERO Liberté chérie NOUVEAU

2) KIDS UNITED Forever United (-1)

3) ALONZO 100% NOUVEAU

4) QUEENS OF THE STONE AGE Villains NOUVEAU

5) DAMSO Ipséité (-2)

TOP SINGLES

1) NISKA Réseaux (=)

2) LUIS FONSI feat. DADDY YANKEE Despacito (=)

3) FRENCH MONTANA ft. SWAE LEE Unforgettable (+1)

4) ALONZO Suis-moi (+7)

5) NINHO Mamacita (-2)

