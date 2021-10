Devenu international, le festival off-courts réunit chaque année à Trouville (Calvados) des professionnels de nombreux pays pour un événement avant-gardiste et surtout convivial. Pour sa 18e édition, qui s'ouvre ce vendredi 8 septembre 2017, les néophytes, curieux, passionnés et professionnels se retrouveront pendant une semaine en bord de mer.

Près de 40 films en compétition

Projections, expositions, ateliers, débats, le programme est une nouvelle fois très riche. Il y en aura pour tout le monde et tous les âges. 18 films ont été sélectionnés et seront présentés dans la catégorie France et 19 dans la catégorie Québec.

Mais qui dit festival dit aussi jury. Celui-ci ne remettra pas moins de 12 prix avec notamment un prix du public de la ville de Trouville-sur-Mer et le prix du public Casino Barrière.

Un village du Off et des concerts sur la plage

Le festival c'est aussi le marché du film, accueilli dans les majestueuses Cures Marines. Une belle manière de fêter ce rendez-vous avec les professionnels venus des quatre coins du monde. Autre lieu incontournable du festival, le village off en accès libre pour découvrir, pratiquer ou s'initier au travail de l'image de façon ludique.

Nouveauté pour cette édition, Off-Courts 2017 installe sa scène de concert sur la plage de Trouville! Dès l'ouverture du festival, deux groupes - Pépite et Naive New Beaters - enchanteront le public. D'autres groupes suivront tout le long de la semaine. Pour clôturer ce festival, le groupe Roda Do Cavaco vous emmènera même jusqu'au Brésil.

Pratique. Du 8 au 16 septembre 2017 à Trouville. Informations et réservations sur le site internet www.offcourts.com

