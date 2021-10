Hors Normandie. Collision entre un poids-lourd et une voiture : un homme tué en Seine-Maritime

Vers 20h30, vendredi 1er septembre 2017, une voiture et un poids-lourd sont entrés en collision à Villers-sur-Auchy, près de Ferrières-en-Bray à la limite entre la Seine-Maritime et l'Oise. À l'arrivée des pompiers, le conducteur de la voiture était incarcéré dans son véhicule et inconscient. Âgé de 36 ans, il est décédé sur place.

Le conducteur du poids-lourd est indemne. Une dizaine de pompiers ont été dépêchés sur les lieux.

A LIRE AUSSI.

Accident en Seine-Maritime : un conducteur de 24 ans tué dans une collision

Seine-Maritime : un poids-lourd percute un pont

Rouen : accident entre un poids-lourd et une voiture, un mort