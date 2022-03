Retour de "La France a un incroyable talent" sur M6.

Come-back de "La France a un incroyable talent" à 20h45. Pour ce retour, le jury est toujours composé de Sophie Edelstein, la directrice artistique du cirque Pinder, du producteur Gilbert Rozon, créateur du festival Juste pour rire, et du chanteur Dave. C'est Sandrine Corman et Alex Goude qui présentent comme la saison dernière le programme. Notez qu'en deuxième partie de soirée, Jérôme Anthony sera à nouveau aux commandes de "La France à un incroyable talent, ça continue", où il dévoilera les coulisses du programme.

Sur France 2 à 20h35, diffusion du biopic sur Brassens à l'occasion du 30ème anniversaire de sa disparition. "Brassens, la mauvaise réputation" vous fera revivre la première partie de la vie de l'artiste avec notamment son enfance à Sète, son adolescence tumultueuse, puis les années difficiles qui ont suivi jusqu'à sa consécration dans les années 50.

Notez également le démarrage d'une nouvelle série ce soir sur TF1. Il s'agit d'une fiction produite par Jerry Bruckheimer, le producteur star des séries US à qui on doit notamment Les Experts et ses déclinaisons, FBI, portés disparus ou Cold Case : affaires classées ! Ce soir vous découvrirez sur TF1 "Chase". Les deux premiers épisodes seront diffusés dès 23h40 ce soir.

Enfin, petit tour d'horizon de votre soirée télé :

Sur TF1 : du football en première partie de soirée avec la suite de la ligue des champions : Marseille / Arsenal dès 20h35.

Sur France 3, Louis Laforge nous emmène dans le Tarn du côté d'Albi dans Des racines et des ailes.

Il y aura du cinéma sur Canal + avec Pierre Richard et Lambert Wilson. C'est une comédie intitulée Victor et ça commence à 20h50.

Enfin sur Arte, soirée histoire avec dans le cadre des mercredi de l'histoire, la suite des combattants de l’ombre, une série qui traite pour la première fois de l’histoire de la Résistance dans sa dimension européenne avec les témoignages exceptionnels des derniers acteurs de l’époque. un film que vous avez pu d'ailleurs découvrir récemment en avant-première au Mémorial de Caen, avis à ceux qui n'auraient pas pu être présent, c'est à 20h40 sur Arte.