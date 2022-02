Renault tire la Koleos vers le haut

Dès son apparition, courant 2008, la Renault Koleos ne remportait pas les prix de beauté, malgré de vraies compétences en confort et comportement routier.



Un nouveau visage plus avenant

Fruit d’une ingénierie Renault et Samsung, marque coréenne de l’Alliance Renault-Nissan, la Koleos arbore à présent un nouveau visage plus avenant. Pas devenu cygne pour autant, ce rejeton du losange s’orne à l’avant d’une nouvelle calandre chromée qu’entourent des optiques bien amincies. Cela suffit à modifier ses proportions dans le bon sens, et lui assurer une allure plus statutaire, liée aussi à l’apport de nouvelles jantes alliage plus au goût du jour, alors que l’arrière conserve son esthétique originelle, hermétique à la critique.

Le reste, indiscutablement bien né, évolue peu. La planche de bord reste de bon ton et d’excellente qualité perçue, gagnant néanmoins une nouvelle instrumentation rétro-éclairée. Renouvelée, la sellerie peaufine l’ambiance de bord, cossue.

On retrouve encore la “patte” Renault dans la "praticité" générale de la cellule de vie, y compris l’habitabilité des assises arrière, avec dossiers inclinables pour un meilleur confort postural, et rabattables 60/40 à partir d’une simple poignée. Et la satisfaction reste de mise lorsqu’il s’agit de ranger son "petit bazar", ou transporter des objets plus volumineux.



Un hayon à double ouverture

On redécouvre aussi avec plaisir un hayon à double ouverture, avec volet supérieur et ridelle en partie basse, celle-ci supportant le poids de deux adultes assis dessus, pour pique-niquer par exemple. Jouant la carte du haut de gamme pour son SUV compact, Renault l’a richement équipé autour de deux niveaux de finition, Carminat, comprenant un GPS “Tom-Tom” intégré et un démarrage sans clef, et Exception avec système audio Bose et toit ouvrant panoramique en verre.

Pas de bouleversement non plus dans la fiche technique, mais une progression dans l’insonorisation et dans la diminution des émissions de CO2 du 2.0 dCi, seul bloc diesel proposé en France décliné en 150 ch et 175 ch.

Également disponible en traction avant, la configuration 4x4, la plus prisée à l’internationale, est basée sur le coupleur à gestion électronique du Nissan X-Trail, qui pilote avec finesse les variations du couple d’un train sur l’autre. Au volant, la Koleos Phase 2 se révèle d’emblée une "grande auto". Bien posée sur le sol et épousant la trajectoire, la version 4x2 enchante par son freinage mordant et le couple généreux du 2.0 dCi 150 ch. Son confort de suspension constitue son autre atout majeur.

En 4x4, l’assurance comportementale s’affermit sur le goudron, mais étonne carrément sur les méchants sentiers de terre.



De 28 400 à 34 900 euros

Six versions 4x2 et 4x4 de 28 400 euros (2.0 dCi 150 ch bvm6 Carminat) à 34 900 € (2.0 dCi 150 ch bva6 Exception). 2.0 dCi 175 ch bvm6 Exception à 34 400 euros.

REPERES :



Consensuelle

A l’instar de la Latitude de même origine Samsung, la nouvelle calandre de la Koleos ne lui permet pas d’afficher une filiation stylistique avec les Renault européennes. Également passe-partout, un œil distrait ou peu averti la confondra avec un SUV Nissan, Kia ou Ssangyong.



CO2 en baisse

Dans sa “petite” puissance de 150 ch, et en traction avant, le 2.0 dCi affiche désormais des émissions de CO2 abaissées à 148 g/ km, contre 165 g/km précédemment. Il se classe donc dans la zone neutre de la taxation écologique… mais temporairement puisqu’en 2012, le plafond diminuera de 5 g/km.



Manque de couleurs

Faisant partie des nouveaux arrangements, la nouvelle et tonique teinte Orange Cayenne n’est curieusement pas proposée sur le marché national, sous le prétexte que la demande pour ce type de couleur est faible. La palette de la Koleos se cantonne donc au blanc et à des camaïeux de gris métallisés et de noirs.

Pas de bloc essence : L’absence de moteur essence dans l’offre hexagonale est plus compréhensible. Mais sur d’autres marchés, comme en Suisse, la Koleos peut être animée par un 4 cylindres 2.5i essence de 170 ch signé Nissan.



Verdict : 14,5 sur 20

. Sécurité : ***

. Finition : ****

. Confort : ***

. Sécurité d’usage : ***

. Séduction/prix : ***