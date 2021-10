Vos pronostics hippiques gratuits pour le Tiercé-Quarté-Quinté de ce Samedi 19 Août à Deauville

Dans la 3ème course à Deauville, pour Le Prix Etalon Muhaarar, Apollinaire vous conseil de jouer :



Le 5, Point Blank

Le 2, Caravagio

Le 11, Moonwalk Step

Le 14, Admire Fuji

Le 12, Raven Ridge

Le 7, Dorset Dream

Le 6, Jamiralda

Et le 13, Empire Hurricane



HIER : Apollinaire a trouvé le Tiercé et le Quarté dans le désordre en 4 chevaux, ainsi que le Quinté dans le désordre en 6 chevaux.



Départ à 15h15