Dans la 3ème course à Clairefontaine, pour Le Prix Guillaume D'Ornano, Apollinaire vous conseil de jouer :



Le 3, Turiamix

Le 10, Rigolo Tiger

L'as, Buck's Bank

Le 5, Gothatir

Le 2, Armyr

Le 4, Ci Blue

Le 15, Vic Royal

Et le 6, Un Roc du Grandval



NON PARTANT : Le 16 !



Départ à 15h15.