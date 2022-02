Zénith de Caen : des spectacles, oui, mais pas seulement

Octobre

Ça commence fort, dès samedi 8 octobre avec la venue du chanteur-imitateur Michaël Gregorio pour son spectacle “Gregorio pirate les chanteurs” (de 32€ à 41€).

- Mardi 11, 20h : Grégoire et son tube “Toi + moi” (de 29€ à 42€).

- Merc.12, 20h : nouveau spectacle de Jamel Debbouze (de 38€ à 45€).

- Jeu. 20, à 20h30, Charles Aznavour “En toute intimité” (de 60€ à 100€).

- Ven. 21 : “Roc’Eclair” de Jean-Louis Aubert - complet. Une deuxième date vous est proposée le 30 novembre.

- Ven. 28, 20h : Soprano “La colombe et le corbeau” (de 28€ à 33€).

- Dim. 30, 16h : Les Prêtres, viendront ‘sanctifier’ la scène du Zénith (de 30€ à 39€).



Novembre

- Ven.11, Age tendre - La tournée des idoles pour deux représentations à 14h30 et à 20h. Parmi les têtes d’affiche, Michel Delpech, Demis Roussos, Annie Cordy et bien d’autres (de 50€ à 54€).

- Dim.13, 15h30 : Théâtre avec “Le clan des divorcés” (de 35€ à 42€).

- Jeu.17, 20h : Yannick Noah (de 39€ à 59€).

- Ven.18, 20h : Tri Yann “40 ans et toutes ses dents” (40€).

- Samedi 19, 20h30 : Les chevaliers du Fiel avec “La brigade des feuilles” (de 37€ à 43€).

- Mardi 22, 20h30 : Laurent Gerra (de 48€ à 53€).

- Ven. 25, 15h et 20h30, spectacle “Les flammes de Paris 1789” (de 34€ à 40€).

- Sam. 26, 20h : Ben l’Oncle soul (de 30€ à 35€).

- Dim. 27, 16h : Michele Bernier (de 39€ à 43€).



Pratique. Tout le program-me sur www.zenith-caen.fr