L'Orne au chevet de son déficit de médecins généralistes en zone rurale

Il y a aujourd?hui 209 médecins généralistes dans l?Orne, répartis sur 77 communes ; en 2018, ils ne seront plus que 103, sur 53 communes?

Il est impératif de lutter contre la désertification médicale ? et beaucoup d?interlocuteurs étaient réunis jusqu?à plus de 23h, lundi soir, au Conseil Général de l?Orne : l?ordre des médecins, le syndicat des internes en médecine, les médecins libéraux?

Les collectivités multiplient les initiatives pour tenter d?attirer des jeunes : médecins et dentistes, dans l?Orne ? maisons médicales, logements pour accueillir les internes pendant leurs stages ? et même chasseurs de têtes à l?étranger ? comme ce fut le cas, pour trouver un dentiste, à Vimoutiers !

Mais jusqu?où peuvent aller les colectivités ?...

La sénatrice ornaise Nathalie Goulet préconise des mesures coercitives : obliger les jeunes diplômés à venir s?installer en zone rurale.

