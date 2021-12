Rouen. Ouverture des monuments de Rouen : la mairie fait machine arrière

L'affaire avait commencé à faire grand bruit dans le monde du tourisme à Rouen (Seine-Maritime). Il y a un petit peu plus d'une semaine, la mairie de Rouen annonçait son projet de réduire les horaires d'ouvertures de quatre des joyaux de son patrimoine historique: le Gros Horloge, l'abbatiale Saint-Ouen et les églises Jeanne-d'Arc et Saint-Maclou. Le but? Faire des économies de fonctionnement en fermant chaque monument une journée de plus par semaine.

Prendre le temps de la réflexion

La grogne des professionnels vivant du tourisme a été entendue par la Ville qui a décidé de se laisser un délai de réflexion supplémentaire. "Nous avons décidé de prendre du temps, justifie Christine Argelès, première adjointe au maire de Rouen. Nous devons continuer notre réflexion de manière collective pour arriver à une solution qui corresponde mieux aux enjeux touristiques."

Pour le moment, la Ville ne s'est pas fixée de calendrier pour rendre sa décision définitive sur la question.