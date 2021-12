Suite à la sortie l'année passée de son troisième album, Agnès Obel poursuit sa tournée de promotion de Citizen of glass en faisant étape au 106 samedi 17 juin 2017. Intimiste, raffiné et sensible, Citizen of glass synthétise tout ce qu'Agnès Obel fait de meilleur.

Big Brother

Dans ce nouvel opus, Agnès Obel interroge la notion d'intimité dans notre monde moderne où seule la mise en scène des egos compte. Ce titre d'album inspiré par l'expression allemande témoigne de ses inquiétudes face à la surveillance de masse et à l'utilisation des données personnelles.

Mais sa réflexion prend aussi une dimension esthétique lorsqu'elle décline le thème de la transparence à d'autres niveaux de compréhension. Sa musique aux accents cristallins nous renvoie effectivement à l'univers aquatique, à un état de semi-conscience béate et à un espace hors-temps idyllique.

Cordes sensibles

Ayant le goût des mélodies délicates, pesant chaque souffle et le moindre silence, Agnès Obel construit des pages inspirées empreintes de douceur et de délicatesse. Grâce au célesta et au mellotron, à l'épinette et au trautonium, la compositrice, interprète, chanteuse et touche à tout, amatrice d'expérience musicale apporte une touche de grâce ou d'inquiétants échos à ses textes poétiques.

Mais à force d'écoute, en se perdant dans les méandres de ses compositions, à travers des voiles de mélancolies, on parvient à percevoir des rais de pure lumière. Car Agnès Obel a un style qu'il convient de prendre le temps pénétrer ou plutôt qui nous envahit insidieusement et nous exalte.

Pratique. Samedi 17 juin à 20h. Le 106 à Rouen. Tarifs 17 à 33€. www.le106.com

