Caen. Alexandre Pigeard, Caennais de 27 ans, victime de l'attentat de Londres

Il n'avait que 27 ans. Alexandre Pigeard a été tué dans l'attentat qui a frappé Londres (Royaume-Uni), samedi 3 juin 2017. Originaire de Normandie, le jeune homme avait des attaches familiales à Colleville-Montgomery, près de Ouistreham (Calvados) et avait fait sa scolarité au Collège lycée expérimental (CLE) d'Hérouville Saint-Clair. Il y avait obtenu un baccalauréat littéraire.

Son décès a été confirmé lundi 5 juin 2017, lors d'une commémoration du D-Day à Colleville-Montgomery. "Nous l'avons appris par le maire", explique ce matin un commerçant de la petite commune.

"Un gamin qui en voulait. Qui aimait la vie."

Après avoir étudié dans une école de recherche graphique, le jeune homme qui se décrivait sur son CV en ligne comme "agréable, dynamique, et polyvalent", avait été serveur dans un café de Bruxelles (Belgique) avant de revenir en France. Il avait alors officié comme second de cuisine au Corosol à Lion-sur-Mer puis comme serveur à la Poterne et au Bistrot Basque à Caen. En parallèle, il avait également étudié l'oenologie.

Alexandre Pigeard était aussi membre du Club 808 qui regroupe des producteurs de musique électronique de la région caennaise. "C'était un gamin qui en voulait. Qui aimait la vie.", témoigne le gérant d'un bar de Rouen (Seine-Maritime) où le jeune homme avait mixé avant de quitter l'hexagone et de rejoindre Londres. Écoutez-le :

En Angleterre, Alexandre Pigeard, avait poursuivi son activité dans le monde de la nuit. Le soir de l'attaque terroriste qui a coûté la vie à sept personnes, il travaillait au Boro Bistro, un restaurant où il était serveur.