Six Français sur dix ont une bonne opinion du couple exécutif

Le chef de l'Etat recueille 62% de "bonnes opinions" auprès des sondés (16% "très bonne", 46% "plutôt bonne") 35% de mauvaises (13% "très mauvaise, 22% "plutôt mauvaise", 3% ne se sont pas prononcés. A leur entrée en fonction, François Hollande était crédité de 61% d'opinions favorables en mai 2012 et Nicolas Sarkozy de 63% cinq ans plus tôt, dans ce baromètre réalisé pour La Tribune et Orange.

Même chose pour Edouard Philippe qui recueille 59% de bonnes opinions à son arrivée à Matignon (6% "très bonne", 53% "plutôt bonne"), contre 34% de mauvaises (9% "très mauvaise", 25% "plutôt mauvaise"), 7% ne se sont pas prononcés. Une popularité inférieure à celle de Jean-Marc Ayrault en mai 2012 (65%), mais proche de celle de François Fillon en 2007 (57%).

Nicolas Hulot, le nouveau ministre de l'écologie, se hisse en tête du classement des personnalités dès son entrée au gouvernement, avec 58% des personnes interrogées qui souhaitent qu'il ait "davantage d'influence", loin devant Jean-Yves Le Drian (42%), Alain Juppé (39%) et Bruno Le Maire (35%).

Enquête réalisée en ligne du 22 au 23 mai auprès d'un échantillon de 1.011 personnes recrutées par téléphone, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas). Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.

A LIRE AUSSI.

Popularité : 62% des Français satisfaits du président Macron, 55% du Premier ministre Philippe

Sondage: 57% des Français ont une mauvaise opinion de Fillon

Primaire à droite: Fillon, toujours 3e, gagne 10 points

Hamon abat une carte majeure avec son meeting à Bercy

Fillon, plébiscité, sera le champion de la droite en 2017