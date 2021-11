Trouville-sur-Mer. Trouville-sur-mer: les 2èmes rencontres internationales géopolitiques parlent du Moyen-Orient

Les Occidentaux et le Moyen-Orient, depuis 1917 jusqu'à 2017 : cent ans de relations diplomatiques et politiques, tel est l'ambitieux thème de ces secondes rencontres géopolitiques.

Deux journées de conférences

Quatre table-rondes animeront la réflexion du samedi 27 mai: "De la chute de l'empire ottoman aux mandats coloniaux", "L'après-guerre : un Moyen-Orient bouleversé", "Le temps des guerres, des paix et des révolutions: 1967-1991" et "Hier et aujourd'hui: la place du pétrole et des pétrodollars". Ces rencontres se clôtureront sur une conférence tenue par la député LR Nicole Ameline ayant pour titre "Retour d'expérience d'une élue de la nation". Les modérateurs de ces tables rondes sont loin d'être des inconnus puisque vous retrouverez parmi eux les journalistes Ruth Elkrief et Elisabeth Quin.

Le dimanche 28 mai abritera également quatre autres tables-rondes ayant pour thématiques: "Turcs, Kurdes et Arabes : des cartes rebattues ?", "Des ratages occidentaux?", "La France comme acteur et cible principale" et "Trump au Moyen-Orient". A noter également que le colloque se finira sur une allocution de Bernard Kouchner, ancien Ministre des Affaires étrangères.

Pratique. Samedi 27 et dimanche 28 mai de 9h30 à 18 heures à l'Hôtel de ville de Trouville-sur-mer. Entrée libre. Informations, horaires et programme sur www.trouville.fr

