Démantèlement d'un gang présumé de cambrioleurs dans l' Eure. 21 personnes interpellées... 8 sont mises en examen, 4 sont écrouées

Joli coup de filet des gendarmes de l?Eure : 8 personnes âgés de 20 à 30 ans, soupçonnées d'appartenir à un réseau de cambrioleurs, ont été mises en examen et 4 d'entre elles, écrouées.

Lors des perquisitions chez les suspects, les enquêteurs ont trouvé du matériel hifi, des parfums, des accessoires pour moto et des outils utilisés pour commettre les effractions ; le montant du préjudice est estimé entre 400 et 500.000 euros.

Depuis l'été 2009, les gendarmes surveillaient cette bande qui opérait dans l'Eure, mais aussi l'Orne, la Sarthe, et l'Eure-et-Loir, en ciblant des commerces, des grandes surfaces de bricolage ou des chantiers.

13 autres personnes, interpellées lors de ce coup de filet, ont été remises en liberté.

