Alençon. La Luciole à Alençon donne carte blanche à l'association Art Sonic  

Vendredi 19 mai 2017 rendez-vous à la Luciole à Alençon pour la soirée Carte blanche à l'association Art Sonic. L'occasion de venir échanger avec l'équipe du festival autour d'un verre, et de découvrir sur scène ses coups de coeur du moment:

le groupe de rock rennais Albatross

Le groupe de pop caennais audioFILM

Et le groupe de rock briouzain Rudder

Quartet Normand formé en 2014, ces 4 compères n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Issu de différentes formations mythiques telles que Long Time To Lay a Track, No More Jordy ou bien encore Buster Gang, Rudder est le fruit de leurs multiples expériences. Le modeste objectif du groupe n'est autre que de distribuer orgasmes auditifs sur orgasmes auditifs en proposant un son Rock Français qui sonne.

Ecoutez Xavier Carjuzââ, Responsable communication et coordinateur du festival Art Sonic au micro Tendance Ouest de Fred.

