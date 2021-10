Réveillon. Orne : ivre, elle avait percuté un jeune homme à scooter

Le 5 novembre 2016 en soirée, une automobiliste âgée de 45 ans, au volant de son Opel Mériva, avait percuté un jeune de 17 ans, à Réveillon, près de Mortagne au Perche (Orne).

La conductrice était alcoolisée et elle était positive aux stupéfiants. Elle a été condamnée jeudi 11 mai 2017 par le tribunal correctionnel, au palais de justice d'Alençon.

Les faits

Ce 5 novembre 2016, il était 19h50. Allan, 17 ans, quitte la supérette de Mortagne au Perche où il est en apprentissage. Comme tous les soirs il enfourche son cyclomoteur pour rentrer chez ses parents.

Mais ce soir-là, il n'arrivera pas chez eux…

Accident

En pleine ligne droite, alors qu'il ne pleut pas, que la visibilité est bonne, le 2 roues est violemment percuté par la voiture d'une automobiliste qui a 1g54 d'alcool dans le sang, qui vient de consommer du cannabis. Selon un expert le cyclo est littéralement absorbé, encastré dans la voiture.

Pronostic vital réservé

Le jeune homme rebondi sur le pare-brise de la voiture avant d'être projeté 58 mètres plus loin et de finir sa course dans la haie d'un champ.

Il est héliporté au CHU de Caen: hématome au cerveau, cervicales cassées. Multiples contusions. Neuf jours dans le coma. Pronostic vital réservé.

Alcool et stupéfiants

La conductrice reconnaît à la barre du tribunal avoir bu un mélange de Red Bull et de Vodka. Son avocat ne manque pas de noter que le feu arrière du cyclo ne fonctionnait pas, grâce aux bandes rétroréfléchissantes, la photographie prise par une vidéosurveillance, montrée à l'audience, le laisse facilement visible.

Un an de prison avec sursis

Le tribunal a condamné l'automobiliste à un an de prison avec sursis avec mise à l'épreuve de dix-huit mois. Son permis de conduire, déjà annulé depuis six mois, ne pourra pas être repassé avant deux autres mois. Sa voiture est saisie. Elle écope de 3 750 euros de diverses amendes et indemnisations.

Expertise médicale

Le jeune homme lui, se remet lentement de cet accident. Il ne souvient de rien. La justice a ordonné une expertise médicale pour évaluer son état physique et psychique. Il vient de reprendre son apprentissage. L'audience du tribunal correctionnel du 5 décembre 2017 devra déterminer les intérêts civils.

