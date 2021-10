"May the force be with you". Que la force soit avec vous le 4 mai 2017, à l'occasion de la journée mondiale de Star Wars. Cette année la célèbre saga fête ses 40 ans. Pour l'occasion la Walt Disney compagny France a fait étape le temps d'un après-midi au CHU de Caen (Calvados) avec des personnages du film pour rendre visite aux enfants hospitalisés.

Une belle surprise

Une belle surprise qui a ravi les enfants mais également les parents. C'est la première année que la Walt Disney Compagny fait étape au CHU de Caen pour la journée mondiale de Star Wars.