Rouen. Trains Intercités en Normandie : entre prix attractif et flexibilité, il faut choisir...

Depuis le mercredi 19 avril 2017, les porteurs de cartes de réduction qui souhaitent emprunter les trains Intercités sans réservation obligatoire, et notamment les lignes Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Rouen-Le Havre, sont confrontés à un choix cornélien : bénéficier d'un tarif le plus attractif, ou d'une flexibilité maximale. La SNCF les en a informés via un mail discret, ou un courrier.

5 € pour échanger un billet

Ainsi, les titulaires d'une carte Jeune, Enfant +, Week-end ou Senior peuvent bénéficier d'un billet moins cher, sur un train désigné, échangeable et remboursable sans frais jusqu'à deux jours avant le départ. En revanche, pour un échange la veille ou le jour même, le passager devra désormais payer 5 euros de frais.

Il peut aussi choisir une flexibilité plus souple, avec un billet valable 7 jours, mais qui coûtera plus cher. S'il veut être sûr de bénéficier d'une place assise, il pourra échanger gratuitement son billet et embarquer dans un train à une date et un horaire précis.

En clair, les voyageurs porteurs de cartes de réduction doivent choisir entre réserver à l'avance un train au meilleur tarif, y compris les Prem's et offres de dernière minute, ou bénéficier d'une flexibilité maximale (sans réservation d'un train précis) mais avec des billets plus chers.

Des tarifs "SuperFlex" pour les clients occasionnels

Pour les clients occasionnels, qui n'ont pas de carte de réduction, et qui ne sont pas certains de leur date ou leur heure de départ, un nouveau tarif "SuperFlex" sera bientôt proposé, valable 7 jours, là encore pour quelques euros de plus que le tarif Normal. Ces billets seront accessibles à partir de 90 jours avant le départ, et jusqu'au départ du train.

Par ailleurs, des petits prix restent accessibles jusqu'à 90 jours avant le départ du train (tarifs Prem's ou Loisir). En cas de forte affluence, le tarif Normal (prix maximum) est proposé, avec une réservation sur un train désigné.

