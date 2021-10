Argentan. Chez Amcor à Argentan, les négociations ont duré jusqu'à 2h du matin

Chez Amcor à Argentan, dans l'Orne, la nuit de vendredi 7 à samedi 8 avril 2017 a été courte.

Après une journée qui a débuté devant les grilles du site de fabrication d'emballages, les délégués du personnel et une quarantaine de salariés sont restés jusqu'à 2h du matin dans les bureaux de la direction du site. Objectif : obtenir la possibilité de faire passer les quinze derniers jours de grève comme congés payés. Selon la CGT, Amcor s'est finalement engagée à signer lundi un protocole de fin de conflit, et à donner gain de cause aux salariés sur ce point.

Le 9 février 2017, Amcor Flexible avait annoncé la fermeture du site d'Argentan, provoquant la colère des salariés.

Les négociations sur les primes que toucheront les salariés à la fermeture du site reprendront la semaine prochaine.

