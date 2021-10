Montivilliers. Près du Havre, elle menace de mort pompiers et policiers

Il est aux alentours de 18h30 mercredi 5 avril 2017 lorsque les pompiers appellent en renfort les policiers lors d'une intervention à Montivilliers (Seine-Maritime).

Les coups et les insultes pleuvent

Ils se trouvent en face d'une femme particulièrement violente. En pleine crise d'hystérie, elle les a même menacés de mort.

Quand les policiers arrivent et tentent de la maîtriser, elle se débat et tente de leur porter des coups. L'un des agents est blessé au poignet et tous reçoivent à nouveau des menaces de mort. Deux pompiers ont également reçu des coups.

Âgée d'une quarantaine d'années, elle a été conduite à l'hôpital avant d'être entendu à l'hôtel de police.

A LIRE AUSSI.

Le monde se prépare à fêter 2017 sous haute sécurité

Terrorisme, criminalité et immigration en Suède: Trump dit-il vrai?

Calvados :déchaînement de violence contre des policiers