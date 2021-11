Estivales de la Perrière dans le Perche du 12 au 14 août : forfait de Victor O, remplacé par Diana King

Mauvaise et bonne nouvelle sur le festival Les Estivales, qui aura lieu mi-août à la Perrière.

On commence par la mauvaise : « Victor 0 », victime d?un incident cardiaque, ne pourra pas être là.

La bonne nouvelle, maintenant : il sera remplacé par Diana King ? et un set est entrain de s?organiser avec Shaggy et avec Monty Alexander : ce sera un moment aussi rare, qu?énorme ! ?

?Les Estivales à La Perrière, du 12 au 14 août, avec Normandie FM.

