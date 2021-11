Le Tour de France fait étape en Basse Normandie ce jeudi... Arrivée vers 17h à Lisieux

L?évènement aujorud?hui en basse normandie, c?est l?arrivée aujourd?hui du Tour de France, à Lisieux, au terme d?une étape longue de 226,5 kms, au départ de Dinan... ce sera le parcours le plus long de ce tour 2011...

La caravane publicitaire quittera Dinan à 10h. A son bord, nos auditeurs d?Athis de l?Orne qui ont gagné leur place en jouant sur Normandie FM.

Le peloton s?élancera à 11h45.

Passage à Vire vers 14h25.

Sprint à Vassy vers 14h50.

Très courte incursion dans l?Orne ? quelques hectomètres seulement ? près de Cahan, vers 15h20.

Ascension de la côte du bourg d?Ouilly : 2km700 à 5,6% ? côte de 3ème catégorie, vers 15h30.

Celle du Billot, 1km300 à 6.5%, vers 16h20.

Arrivée prévue à Lisieux, tout en haut de la côte de la Basilique, vers 17h?

Le spectacle sera particulièrement intéressant dans cette montée finale, où on attend énormément de monde ? elle débute par une épingle à cheveux qui sera problématique en cas d?arrivée groupée?

Le spectacle sera formidable...Mais cette étape bas-normande du Tour de France, ce sont aussi, Eric, des perturbations de circulation importantes à prévoir :

Il sera très compliqué de franchir l?axe Vire ? Condé-sur-Noireau ? Falaise ? Livarot ? Lisieux ? qui constituera pour plusieurs heures : une barrière imperméable ? elle ne pourra en effet être franchie qu?au niveau des déviations de Vire, de Falaise et de Lisieux?

?et puis attention, si vous empruntez l?autoroute A88 : l?échangeur n°11 (Falaise Ouest) sera fermé de 10h à 19h.

