L'UNA du pays d'Argentan lourdement condamnée aux Prud'hommes

L?UNA du pays d?Argentan a été condamnée en appel aux Prud?hommes de Caen à payer 375 000 euros à neuf ex-salariés... requalifications de contrats en temps partiels en temps pleins, rappels de salaires, dommages et intérêts pour licenciement abusif, remboursement d?allocations chômage à Pôle Emploi, la facture est lourde pour l? UNA, qui peut faire appel en cassation... mais la peine n?est pas suspensive... Il va donc falloir trouver cet argent... Selon le quotidien Ouest France, le président de l? UNA du pays d?Argentan a fait appel à divers partenaires et au Conseil général pour que l?association puisse poursuivre les services aux usagers et sauver les emplois....

