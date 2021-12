Les éclaircies reviennent progressivement dans un ciel encombré de nuages... T° de 14 à 21°

Météo France relevait ce mardi matin, 14.4° à L?Aigle, 14.6° à Flers, 14.8° à Argentan, 15° à Mortagne, 15.5° à Alençon.



Le ciel est couvert ce matin, mais les éclaircies reviennent par le nord-ouest. Cet après-midi, le ciel se partage entre périodes ensoleillées et passages nuageux inoffensifs.

Le vent de nord à nord-ouest est faible à modéré.

Les températures maximales remontent un peu après la fraîcheur d'hier, comprises entre 18 et 21 degrés.



ce soir et la nuit prochaine

Le ciel peu nuageux et le vent faible favorisent la formation de bancs de brouillards en fin de nuit.

Les températures minimales s'abaissent entre 8 et 12 degrés.

