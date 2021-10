Quelques 70 salariés du secteur sanitaire et social de l?Orne sont allés manifester à Paris hier, à l?appel des syndicats qui refusent toujours la remise en cause de leur convention collective... ces projets de rénovations ont pour seul but de baisser les coûts du travail et les salaires...la suppression de certains congés, ou la mise en concurrence de certains établissements ou services....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire