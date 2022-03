Biathlon: insatiable Martin Fourcade

L'exercice 2016/17 restera assurément dans les annales, marqué par la domination implacable de Fourcade. A 28 ans, le Pyrénéen est au sommet de son art, repoussant très loin les limites de son sport, et vient d'en donner une preuve supplémentaire en effaçant des tablettes l'un des records les plus prestigieux d'Ole Einar Bjoerndalen. A quoi il faut ajouter un 2e Petit Globe (sprint), remporté après celui de l'individuel et qui ne le place plus qu'à une unité du légendaire Norvégien (19).

Les chiffres ont de quoi donner le tournis: en 22 courses disputées cette saison, Fourcade est monté à 19 reprises sur le podium (13 succès, 5 fois 3e, 1 fois 2e) et son plus mauvais classement de la saison est une 8e place. Un véritable exploit.

Une semaine après avoir tué tout suspense pour le gain de la Coupe du monde sur le site des prochains JO à Pyeongchang (Corée du Sud), le Français aurait pu se ménager ou jouer à l'économie. C'est mal connaître le double champion olympique. Malgré une faute au tir, au contraire de ses principaux rivaux, il a devancé de 0,6 seconde le Tchèque Ondrej Moravec et de 9,4 secondes le Norvégien Emil Svendsen pour signer la 62e victoire de sa carrière.

Objectif: le record de Forsberg

Le record de succès sur une saison et les Globes dans la poche, Fourcade va désormais pouvoir décider en toute tranquillité s'il fait ou non l'impasse sur la dernière étape de la Coupe du monde à Oslo (17-19 mars), alors que sa femme attend un 2e enfant.

"Je suis très heureux, c'est une satisfaction vis-à-vis de ma présence à Oslo. Je sais qu'il y a du suspense par rapport à ça. Je suis heureux d'assurer ce Globe du sprint qui signifie beaucoup en terme de niveau, c'est sans doute le plus dur à aller chercher. Ce n'est pas aussi important que le Gros Globe mais ce sont des récompenses qui font rêver", a déclaré sur la chaîne L'Equipe le Français, félicité sur la ligne par Bjoerndalen.

Fourcade n'a d'ailleurs pas manqué de rendre hommage à son glorieux aîné: "Cela doit lui faire un pincement au coeur d'abandonner ce record mais il sait que si j'ai réussi cela, c'est en partie grâce à lui et parce qu'il a mis la barre très haut".

En attendant une éventuelle impasse à Oslo, le nouveau défi de Fourcade est maintenant d'égaler la Suédoise Magdalena Forsberg, qui a gagné 14 courses sur une saison (2000/01), un record hommes et femmes confondus. Il aura une opportunité en or dès samedi sur la poursuite.

Dahlmeier proche du sacre

Chez les dames, l'Allemande Laura Dahlmeier se rapproche de plus en plus d'un premier succès au général à 23 ans. Deuxième du sprint remporté par la Norvégienne Tiril Eckhoff, celle qui a survolé les Mondiaux de Hochfilzen (5 médailles d'or) compte 138 points d'avance sur la tenante du titre tchèque Gabriela Koukalova, 13e vendredi.

Les Françaises ont manqué le podium mais effectué, une fois n'est pas coutume, un joli tir groupé, témoin de la densité des Bleues avec 3 biathlètes dans le Top 10 (Célia Aymonier 7e, Anaïs Chevalier 8e, Marie Dorin 9e), Justine Braisaz ayant fini 12e.

Après ses Mondiaux ratés (aucune médaille en individuel) et son abandon la semaine dernière à Pyeongchang, la chef de file de l'équipe de France Marie Dorin peut ainsi être satisfaite de cette première sortie en Finlande.

"Cela fait du bien de finir la course, a-t-elle réagi sur la Chaîne L'Equipe. Je suis contente, il y a une petite erreur au tir debout que j'aurais pu éviter. Je suis fatiguée mais contente d'avoir terminé la course. Je suis contente d'avoir fini et de ne pas avoir craqué."

