Un an après le suicide de Juliette à Lisieux (Calvados), jeune fille de 15 ans, le parquet de Caen indique que six personnes sont mises en examen.

La diffusion d'une photo intime

Le 3 mars 2016, Juliette s'était jetée sous un train près de Lisieux. C'est la diffusion d'une photo intime de la jeune fille au sein de son lycée qui serait à l'origine du drame. L'enquête est toujours en cours et le parquet de Caen a ouvert une information judiciaire pour fixation et enregistrement de l'image d'une personne sans son consentement et dans un lieu privé, et pour harcèlement. Aujourd'hui six personnes sont en examen et il pourrait y en avoir d'autres indique le parquet de Caen.