Caen. La bonne table caennaise : le Potager iranien

C'est un restaurant qui tient bien sa promesse. Le Potager nous promet un goût d'ailleurs. Et c'est le cas. Ce restaurant iranien ne fait pas dans l'exubérance: la salle est petite, l'agencement étroit et la carte ne débordent pas de choix mais le sens de l'accueil de Jarad Farzad, le propriétaire, et la qualité de sa cuisine, valent bien le détour.

Il nous conseille d'ailleurs de tester l'assiette, à 12 euros, pour mieux découvrir l'ampleur de sa cuisine. Au menu donc: l'Olivier (blanc de poulet, pommes de terre, oeufs durs et cornichons), de la Moussaka (viande hachée de boeuf, aubergines, tomates, poivrons et oignons) ou Pirachkis (viande hachée de boeuf, persil et estragon servi dans une brique) et du riz au safran.

Impossible de résister aux petites douceurs en dessert. Au choix sur un gros plateau: cornes de Gazelle, baklava, Makrout, dattes iraniennes et d'autres saveurs à découvrir (2 euros pièce) en buvant un thé à la menthe ou à la cannelle (2.50€).

Pratique. Le Potager. 35 bd Maréchal Leclerc. Du lundi au vendredi de 11h30-15h30 et 18h30 à 22h30 et le samedi de 11h30 à 22h30