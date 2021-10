Cyclisme : Tour de France , le manchot Lloyd Mondory termine 4ème de la 15ème étape à Banières de Luchon... 10 coureurs français du Tour de France annoncés au critérium cycliste de Lisieux le 27 juill

Le Tour de France cycliste... la 15ème étape vers Bagnières de Luchon....187 kms .... Anthony Geslin a fait une chute avec deux autres concurrents... mais pas d?abandon pour l?ornais .... Le manchot Lloyd Mondory rescapé d'une échappée lancée vers la mi-parcours a terminé 4ème d?une course menée et remportée par Thomas Voeckler ......



Et puis, 10 coureurs du tour de France, participeront au traditionnel critérium de Lisieux, mardi 27 juillet... sont annoncés, l?alençonnais, Anthony Geslin, le manchot Amaël Moinard, le haut normand Jérome Pineau, mais aussi Sylvain Chavanel, Anthony Charteau ou encore Sandy Casar ......

