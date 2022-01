Grâce à Cheyenne Production, les plus grandes stars de variété française des années 80 seront réunies jeudi 23 février 2017 au Zénith de Rouen (Seine-Maritime) pour un concert d'exception, orchestré par le danseur et chorégraphe Chris Marques.

Un spectacle démesuré

Connu pour son rôle de coach dans l'émission de téléréalité Danse avec les stars, ce dernier imagine un show tout en démesure, mettant en pleine lumière un casting exceptionnel de stars. Dans un rythme effréné et résolument disco, il entraîne le public dans une frénésie à chaque fois plus folle.

Grâce à une mise en scène réglée au millimètre, des chorégraphies recherchées et de nombreux effets visuels, ce spectacle permet de retrouver les tubes incontournables sous leur meilleur jour.

Un véritable phénomène

Depuis le succès du film Star 80 de Frédéric Forestier et Thomas Langmann, la troupe reconstituée pour un concert revival n'a cessé de parcourir la France, la Belgique et la Suisse avec un succès sans cesse grandissant. Cette nouvelle tournée, qui rassemble pas moins de 18 stars, s'annonce encore prometteuse.

Le public aura le plaisir de retrouver Lio et ses brunes qui comptent pas pour des prunes, Sabrina et son Boys boys boys ainsi que le fameux Macumba de Jean-Pierre Mader. Trois nouveaux venus se sont joints au casting: Plastic Bertrand (Ça plane pour moi), Thierry Pastor (Le coup de folie) et Joniece Jamison (Joue pas).

Énergisant

Si chacun interprète ses meilleures chansons, la troupe complice achève le spectacle par un tous en scène tout à fait réjouissant.

Donnant l'occasion à ces stars de renouer avec leur public, cet événement de grande ampleur propose de retrouver les plus énergisants tubes des années 80 dans une ambiance tout à fait rétro: un show de 2h30 qui fera immanquablement danser le public!

Pratique. Jeudi 23 février à 20h. Zénith de Rouen. Tarifs 29 à 51€. www.citylive.trium.fr

A LIRE AUSSI.

Les grands disparus dans le monde en 2016

Victoires classiques: Adam Laloum et Marianne Crebassa artistes de l'année

"Les Frères Boateng" sur scène: des banlieues de Berlin à la gloire