Temps gris humide maussade... faibles pluies ou crachins en matinée... brèves éclairices l'après midi... T° de 14 à 21°

Météo France relevait ce lundi matin... 14°0 à L?Aigle, 14°2 à Mortagne. 14°7 à Argentan, 15°0 à Alençon et à Flers,



Le temps est gris et humide. Dans un courant de nord-ouest, de nombreux nuages bas et gris défilent dans un ciel couvert et bas. Ils donnent de faibles pluies ou crachins le plus souvent faibles et intermittents, un peu plus fréquents ou marqués du nord des Plaines au Pays d'Ouche et au Perche. Les conditions s'améliorent timidement dans l'après-midi avec l'apparition de quelques timides éclaircies. Températures n'arrivent toujours pas à dépasser les 20 / 21 degrés.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire