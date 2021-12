Amorce d'une amélioration dans le ciel... les éclaircies reviennent progressivement... T° de 10 à 23°

Météo France relevait ce jeudi matin : 10° à Flers, 10°5 à Argentan, 11°6 à Alençon, 12°0 à Mortagne, 13°8 à L?Aigle.



Légère amélioration : les nuages continuent toutefois à prédominer et histoire d'embêter tout le monde, une ondée isolée est encore possible, plus particulièrement du Pays d'Auge au Perche. Les éclaircies s'élargissent en fin de journée.

Le mieux vient surtout des températures, en hausse. Les maximales atteignent 22 à 23 degrés.

Le vent faible s'oriente nord-ouest à nord.



ce soir et la nuit prochaine :

De belles éclaircies se développent en soirée et cette nuit. Avec l'affaiblissement du vent, des brumes et quelques poches de brouillard se forment avant le lever du jour.

Les températures minimales s'abaissent entre 9 et 12 degrés.

