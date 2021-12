13 000 cyclorouristes arrivent à Flers pour leur 73ème semaine internationale

C?est l?évènement sportif de ce début aout pour Flers, pour l?Orne, et même pour la Basse-Normandie !

C?est à partir de ce vendredi que débarque le « gros des troupes », pour la « semaine fédérale internationale de cyclotourisme » : 13.000 cyclotouristes vont séjourner sur Flers toute la semaine prochaine ? avec des randonnées cyclo, et VTT, organisées tous les jours :

-dimanche, sur le secteur du Mont St Michel.

-lundi, sur les traces de Lancelot.

-mardi, au haras du Pin?

35 parcours sur route / 25 pour les VTT ? sont fins prêts ! De quoi faire découvrir notre région à tous ces touristes pas comme les autres.

Plus de 1500 bénévoles encadreront la manifestation?

?et le « point de passage obligé » des 13.000 cyclos, pour leurs formalités d?hébergement : c?est sur le terrain de la Foire St Denis, à Montilly sur Noireau, au Nord de Flers ?

