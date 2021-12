Cherbourg. Cherbourg : il propose du cannabis... à des policiers

Il est 1h45 du matin, samedi 14 janvier 2017 quand des policiers en civil sont appelés par un gérant de bar rue de l'Union, afin d'interpeller un individu qui porte un couteau.

Alors qu'ils arrivent non loin de l'établissement, un Tourlavillais de 28 ans les aborde et leur propose... du cannabis, de l'herbe ou en résine ! Les policiers optent pour la résine. L'homme entre dans un bar et en ressort avec un morceau de cannabis. Mauvaise surprise : les policiers ont alors décliné leur identité avant d'interpeller le dealer.

L'homme a été présenté à un officier de police judiciaire en vue de sanction pénale.

A LIRE AUSSI.

Normandie: trafic de drogue démantelé dans la région du Havre

710g d'héroïne saisis en Normandie

En Normandie, trois vendeurs de stups démasqués lors d'un banal contrôle routier