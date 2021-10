L'essentiel du sport régional du week-end du 17 avril

Football:

31ème journée de Ligue 1

Après sa défaite du week-end dernier, face au PSG, Caen n?a plus qu?1 point d?avance sur le 1er relégable: Auxerre ... et les semaines à venir s?annoncent compliquées, puisque samedi, les bas-normands se déplacent à Sochaux : 10ème du classement ? coup d?envoi à 19h, au stade Auguste Bonnal ?avant de recevoir Toulouse : 11ème ? puis d?aller à Nice : 14ème?



Ligue 2

Vendredi 20h : Laval doit marquer des points, en recevant le Nîmes Olympiques, qui est à la porte de la relégation.

Lundi à 20h30 : Le Mans FC, sorti du podium de la tête de classement, recevra Le Havre. Les haut normands ont juste 1 point de moins que les sarthois.



Cfa2

Alençon, qui reste sur sa défaite 4/1 le week-end dernier à St Malo, doit absolument gagner samedi à 18h, lors de la réception de Lannion. Les bretons sont 2 points derrière les ornais.



Division d?Honneur / samedi 18h :

Le leader Flers va à Pointe Hague.

Vire reçoit St Lô.



Basket

Pro A

Déplacement du Mans à Orléans, qui pointe 1 point juste derrière les sarthois.

Coup d?envoi : samedi à 20h45, match diffusé sur Sport +.



Ultime journée de Pré Nationale

Samedi à 20h : les garçons d?Alençon reçoivent Pont L?Evêque.

Dimanche à 13h15 au gymnase Louvrier : les alençonnaises, 3èmes avec 39 points ? reçoivent Ifs ? secondes au classement ? classées seulement 1 point devant les ornaises!



Le 27ème rallye « National » de la Suisse Normande, épreuve de la Coupe de France des rallyes : samedi et dimanche, avec Normandie FM, au départ de Condé sur Noireau, avec 12 épreuves spéciales, sur + de 152kms : à St Denis de Méré, St Pierre du Regard, St Germain du Crioult?



Concours Para-Equestre de Dressage International à Deauville , à partir de demain et pendant tout ce week-end. Avec 13 nations qui auront pour objectif de réaliser la meilleure performance possible, en vue des prochains Championnats d?Europe, qui se déroulent cette année en Belgique ? mais également pour les Jeux Paralympiques de Londres de 2012.



Course à pieds :

Le 5ème Trail du perche est disputé samedi, au Gué de la Chaine : avec course de 8km pour les jeunes, course de 20km pour les + de 18 ans, avec en parallèle : des randonnées en forêt, de 10 et 15kms. Départs à partir de 13h30.



Marche Nordique à Bagnoles de l?Orne : samedi et dimanche : activité ludique et tonique ? c?est une Nouveauté 2011 !

Durée : 1h30 environ. Sur réservation (par groupe de 15 personnes maximum).

Départ à 15h de l?office de tourisme.

