5cm de neige et persistance du froid

A l'heure de la rédaction de ce bulletin, le département de l'Orne est maintenu en vigilance de couleur jaune pour un risque de neige.



CET APRÈS MIDI :

Des nuages couvrent le ciel et rendent le temps gris et tristounet, aucune chance d'apercevoir le soleil. Sous ces nuages, quelques flocons de neige peuvent voltiger ici ou là, rien de bien inquiétant. Le vent de nord-est dirige un air bien froid sur l'Orne, il ne dégèlera pas de la journée. Le mercure ne dépasse pas -1 à -2 degrés.



CE SOIR ET LA NUIT PROCHAINE :

Venant du nord-est, une perturbation neigeuse gagne le département. Les chutes de neige se généralisent par le Pays d'Auge et le nord du Bocage, à tout le département de l'Orne au fil des heures.

En raison des températures très basses, c'est une neige poudreuse et légère qui tombe, mais elle tombe régulièrement et durablement.

En fin de nuit, c'est une petite couche de 1 à 3 cm qui blanchira la campagne, voire un peu plus épaisse sur les collines. Le vent faible est variable. Les températures minimales seront proches de -5 à -6 degrés.

Tout ceci justifie la vigilance de couleur jaune pour notre département.



DEMAIN, JEUDI 2 DÉCEMBRE :

Les petites chutes de neige de la nuit se prolongeront, de façon plus ou moins continue, quasiment toute la journée dans une ambiance grise et très froide.

En fin de journée de jeudi, une couche de neige d'environ 5 centimètres est probable un peu partout. Le vent faible soufflera du nord-ouest.

Les températures demeurent glaciales et toujours négatives ne dépasseront pas -3 à -2 degrés l'après-midi.

