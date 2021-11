L'Agenda en Normandie : mercredi 28 décembre

MANCHE

Comme chaque année, l'association du patrimoine de St-Jean-de-la-Rivière vous propose de venir fêter le passage à la nouvelle année à la salle de la mer. Début de soirée animée par Lemon Tea for Two. Ouverture de la salle à 20h30.

CALVADOS

Jusqu'au 7 janvier, le manège de chevaux de bois "La belle époque" est installé à Vire devant la mairie accompagné d'un petit train sur rails pour enfants c'est ouvert de 10h30 à 19h.



ORNE

Participez au spectacle équestre avec chevaux et poneys au Haras National du Pin aujourd'hui et demain de 14h à 17h. Visite guidée du Haras et de ses écuries avant de rejoindre le manège couvert où s’est installé l’atelier du Père Noël, pour un spectacle inédit.

EURE

Vendredi, rendez-vous au Pôle Reflet à Pont Audemer de 10h à 11h pour partager vos coups de coeur, lecture, cinéma et musique.