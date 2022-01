Verglas ce matin

Ce matin, les températures sont voisines de 0°

Parfois un peu plus ? parfois un peu moins !



Attention au verglas sur les routes ? avec déjà plusieurs accidents ce matin dans la région !



Ce matin, attention aussi aux brouillards nombreux, avec des gelées sur une large moitié nord de la région.



Pour ce 1er jour de l?hiver :

Le temps restera gris, humide et brumeux quasiment toute la journée.



Cet après-midi, Les températures maximales plafonnent entre 3 et 4 degrés.



La grisaille s'accompagnera de petites pluies éparses ? sur la moitié sud du Perche.



Pluie qui arrivera en soirée sur la Plaine d'Alençon, dans un air frais et brumeux.

