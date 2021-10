Rouen. Dans les coulisses du centre de formation de Quevilly Rouen Métropole

Quelle est la stratégie de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) concernant ses jeunes footballeurs ? Cette génération est-elle promise à un bel avenir ? Thomas Tiarci, responsable de la formation à l'association QRM et rencontré lundi 5 décembre 2016, nous répond.

Combien formez-vous de jeunes ici ?

"Au centre de formation, nous avons 540 licenciés et 25 équipes qui évoluent toutes au plus haut niveau sauf les U17 avec qui nous visons la montée pour arriver en U17 nationaux en fin de saison. Les équipes s'entraînent presque tous les jours pour les niveaux les plus hauts.

Nous avons également des joueurs en horaires aménagés, soit au collège Drouot ou encore au lycée des Bruyères à Sotteville, et des jeunes en internat. Cela nous permet de toucher des joueurs qui viennent d'un peu plus loin."

Quelle est la stratégie du centre de formation ?

"Déjà, le travail scolaire est important et en cas de mauvais résultats, les joueurs ont des sanctions. Ensuite, la stratégie du centre de formation est de former de bons garçons et leur inculquer les valeurs qui sont chères au club à savoir l'humilité, le respect et la solidarité.

Nous souhaitons former les jeunes pour qu'ils puissent à terme intégrer l'équipe première ou au moins la réserve en CFA2. D'autres peuvent même intégrer des centres de formation professionnels car nous ne sommes encore qu'au niveau amateur pour le moment."

Quelle est la philosophie de jeu que vous cherchez à inculquer ?

"Nous cherchons à former des jeunes qui joueront au ballon car ma philosophie est beaucoup basée sur le jeu, y compris à l'entraînement où les exercices se font souvent avec ballon."

Certains peuvent-ils espérer percer dans le groupe professionnel ?

"Notre génération est plutôt bonne car nous évoluons avec les U19 au plus haut niveau et certains comme Lucas Lebourg par exemple évoluent aussi souvent avec la CFA2. Je pense qu'un de nos jeunes pourra intégrer l'année prochaine le groupe de l'équipe première. Avec le coach de l'équipe première Manu Da Costa, nous échangeons beaucoup au sujet des jeunes."

