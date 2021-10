Alençon. Autofree61: dans l'Orne, le Conseil départemental loue ses voitures électriques

Le Conseil départemental de l'Orne va mettre les voitures électriques de service de ses personnels en location en autopartage ! Ce dispositif Autofree61 est une première nationale, pour favoriser les déplacements en milieu rural. A partir de janvier 2017, il sera possible de louer en autopartage, pour 2 € de l'heure, les voitures électriques du Conseil départemental de l'Orne.

Il s'agit de Zoé ou de Kangoo de chez Renault, qui sont utilisées dans la journée par les administrations et seront louées le soir, le week-end ou les jours fériés, sur simple réservation, via Internet.

Sur le modèle de Tinchebray

La commune de Tinchebray-Bocage a expérimenté cet autopartage de voitures électriques. La commune avait mis deux voitures à la disposition de ses habitants. Face à la demande, la commune a dû investir dans deux véhicules supplémentaires et ce service s'autofinance. Jérôme Nury, maire de Tinchebray-Bocage, premier vice-président du Conseil départemental :

Pour son auto-partage de voitures électriques, Tinchebray-Bocage a été récompensée fin novembre par le " Prix de l'innovation périurbaine ", remis par le Ministère de l'aménagement du territoire.

Montée en service progressive

Six Zoé et Kangoo seront mises en location à partir de janvier prochain, le soir, les week-end et les jours fériés, au départ du Conseil départemental, à Alençon. Le département va petit à petit mettre d'autres voitures électriques à disposition sur l'ensemble du territoire, dans ses agences sociales ou agences routières. Il appelle toutes les communes ou intercommunalités ornaises qui ont des véhicules électriques à rejoindre cette plate forme départementale de location.

Mode d'emploi

L'utilisateur devra d'abord s'inscrire sur un site web, avec le scan de son permis de conduire et ses coordonnées bancaires. Après vérification, il recevra un code d'accès qui lui permettra alors, chaque fois qu'il le souhaitera, de réserver une location via Internet. Un code adressé par SMS lui permettra de retirer les clefs du véhicule sur la borne de recharge électrique de celui-ci. Une assistance téléphonique sera assurée 24h/24 en cas de problème.

