Plébiscité par le public, ce spectacle sera à nouveau joué à Rouen (Seine-Maritime) dans le cadre de Rouen Givré le mardi 13 décembre 2016 au Centre André Malraux.

Une histoire d'amour gourmande

Le cabaret bouche, c'est l'histoire d'amour d'Elvire et Serge Flancher. Aussi tendres l'un pour l'autre que la viande qu'ils préparent avec soin, ils se sont naturellement retrouvés autour d'un étal de boucher. Elle aime manger, lui aime préparer la viande, ils étaient fait l'un pour l'autre.

La rencontre

Ces deux personnages haut en couleur et leur bouc émissaire, le commis, sont nés en 2012, et sont incarnés par Nathalie Grandet, Thomas Rollin et Isabelle Berteloot. C'est le premier opus de leurs aventures avant Pomme pomme pomme et Feu la braise qui évoquent chaque fois une nouvelle étape dans la relation de couple. "Ici, on assiste à la naissance d'une histoire d'amour passionnée", nous dévoile Thomas.

Chanter son amour pour la viande !

"Contraints d'abandonner leur commerce face à la concurrence d'un certain Édouard. L, ils se reconvertissent dans le music-hall pour chanter leur amour commun de la viande". Ce spectacle truculent puise son inspiration dans le répertoire français et détourne certains airs au bénéfice d'une intrigue délicieusement amoureuse !

Pratique. Mardi 13 décembre à 19h. Centre André Malraux à Rouen. Gratuit. Réservation au 02 35 08 88 99.

