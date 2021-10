Le budget carubant explose et les prix à la pompe ne cessent de grimper

Coup de pompe du porte monnaie à la pompe....

Les prix des carburants n?en finissent plus de grimper... sur fond d?incertitudes en Libye et ailleurs.

La Direction générale de l?Énergie et du Climat vient de publier les chiffres: gazole et surtout super sans plomb, s?approchent petit à petit du record de prix d?il y a 2 ans 1/2 ? et selon Jean-Louis Schilansky, le président de l?Union française des industries pétrolières : on peut craindre de battre ce record dès la semaine prochaine. En moyenne, en milieu rural, la facture « carburant » d?une personne qui travaille, s?élève à 150euros par mois.

