18 millions d'euros d'investissements et 18 emplois créés par la Cie des Fromages et Richemonts sur son site à Vire

On peut bien en faire tout un fromage....

18 emplois en CDI seront créés à Vire, à la Compagnie des Fromages et Richemonts ... L?industriel annonce un plan d?investissements de plus de 8 millions d?Euros pour accroître ses capacités de production du Coulommiers, du camembert et de fromages ingrédients, comme le fromage à pizza et l?emmental....

La fromagerie de Vire emploie aujourd?hui, 240 salariés... Le groupe possède 4 sites de production en Basse Normandie, dont un à Pacé, aux portes d?Alençon ...

