Rouen. Rouen Givrée revient, 80 exposants au marché de Noël

On ne déroge pas aux bonnes habitudes. Jeudi 24 novembre 2016, l'événement Rouen Givrée (Seine-Maritime) revient dans les rues de la ville.

80 exposants et des animations

La principale attraction de ce rendez-vous traditionnel est bien évidemment le marché de Noël, place de la Cathédrale, rue des Carmes et rue Lanfry. 80 exposants viennent y vendre des produits régionaux ou plus exotiques, des nougats, des vins chauds, des marrons grillés mais aussi des bijoux, des bouillottes en forme d'animaux... Aux mêmes endroits, des spectacles et animations gratuites pour enfants seront régulièrement proposés, les mercredis et les week-ends.

La grande roue de retour

Enfin, pour avoir une vue d'ensemble sur la ville, rien de tel qu'un tour dans la grande roue, installée comme d'habitude place du Vieux Marché.

