Organisée autour des photos de Jennifer Posé, l'exposition reprend pour fil directeur la célèbre phrase du peintre belge René Magritte, "Ceci n'est pas une pipe", tirée du non moins célèbre tableau "La Trahison des images". Jennifer Posé photographie des objets du quotidien figés dans leur aspect familier et fait disparaître leur rassurante apparence. "Notre exposition utilise des photos d'objets de la vie de tous les jours et les associent à des chiffres des violences machistes [...] L'idée est de confronter les représentations que nous pouvons avoir d'objets du quotidien avec le sens que ces objets peuvent prendre quand on est victime de violences", indique Astrid Leray de l'association Osez le féminisme 14.

Déconstruire les clichés

"Encore aujourd'hui, nous avons beaucoup d'idées fausses sur les violences. Par exemple, nous pensons que les agresseurs sont de dangereux psychopathes qui violentent des femmes dans des rues sombres alors que la plupart des violences ont lieu dans la sphère familiale", ajoute Astrid Leray qui pointe du doigt la persistance de ces clichés, durement enracinés dans la société.

Des numéros d'écoute pour les victimes sont présentés dans l'exposition. Le but étant de "provoquer une prise de conscience générale. Les violences masculines ne sont pas un terrible drame auquel on ne peut rien mais une question de société, une question qui nous concerne tous et toutes. Réaliser cela, c'est le premier pas pour agir. Car des leviers existent. Le premier d'entre eux est sûrement d'écouter les victimes, de les croire et de les soutenir."

Du 25 novembre au 8 décembre à la MJC du Chemin vert, 1 Rue d'Isigny à Caen. Vernissage le jeudi 24 novembre à 18h30. Tél. 02 31 73 29 90. Puis du 9 décembre au 17 décembre à la maison des étudiants de l'université (MDE), campus 1. Entrée libre.

