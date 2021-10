Bénouville. Antiterrorisme: des policiers du Calvados donnent l'assaut pour un exercice

"Ce matin (jeudi 16 novembre 2016) vers 9h45, un homme armé a pris en otage et blessé plusieurs clients d'un magasin. Aussitôt, le préfet du Calvados a activé un Centre opérationnel départemental au sein de la préfecture et un poste de commandement dans l'enceinte du Château de Bénouville (Calvados)." C'est par ce message que gendarmes du Calvados, policiers nationaux, pompiers et personnels du SAMU ont démarré leur journée, dans le cadre d'un exercice anti-terroriste de grande ampleur.

Parfaitement scénarisé, l'exercice a permis de tester les capacités d'intervention les plus rapidement mobilisables. Dans la continuité, le préfet a alors ordonné l'assaut du magasin, après l'analyse de la situation, alors qu'aucun dialogue n'avait pu être établi avec le forcené. Les secours ont ensuite feint de prendre en charge et évacuer les victimes. L'exercice était pris très au sérieux par les autorités, qui ont même été jusqu'à boucler un temps, une partie de l'axe reliant Caen à Ouistreham.

