Rouen. Coupe de France: pas de miracle pour Grand-Quevilly face au Havre

Il n'y a pas eu de surprise dans ce 7e tour de Coupe de France samedi 12 novembre 2016 pour Grand-Quevilly FC (Seine-Maritime) qui s'incline logiquement face au Havre sur le score de 3-0.

La logique respectée

Avec quatre divisions d'écart, le club de l'agglomération rouennaise n'a pu contenir les assauts havrais même si, à la mi-temps, le score est toujours de 0-0 malgré plusieurs occasions des visiteurs et plusieurs arrêts du gardien grand-quevillais, notamment à la 12e minute sur un centre bien capté ou encore après un ballon qui traîne dans la surface.

Mais dès le retour des vestiaires, les choses se gâtent pour les joueurs d'Hakli Dahmane qui vont encaisser un but après seulement trois minutes de jeu sur une première frappe repoussée par le gardien quevillais mais bien reprise par l'attaquant havrais Nathael Julan (1-0).

Les buts s'enchaînent

Un but qui va faire mal aux Orange et Noir qui vont rapidement encaisser un second but sur une perte de balle à l'entrée de la surface bien récupérée une nouvelle fois par Julan qui crucifie le gardien sur une frappe croisée (2-0).

Grand-Quevilly va tenter de pousser dans ce match mais la défense Ciel et Marine tient le coup. Malgré un coup-franc bien repoussé par le gardien havrais Yohan Thuram, les occasions sont maigres et c'est finalement assez logiquement que les Havrais vont inscrire un troisième et dernier but à la 90e minute par Mana Dembele qui part seul au but.

Retour au championnat

Après cette parenthèse Coupe de France et l'occasion pour le club de Grand-Quevilly de se confronter au monde professionnel, les joueurs de Division d'Honneur vont retourner à la vie normale et au championnat dès le dimanche 20 novembre 2016 avec la réception de Saint Romain Colbosc pour le compte de la 8e journée.

Hakli Dahmane (coach de Grand Quevilly FC): " Déçu d'avoir pris trois buts et déçu d'avoir pris ce but au début de la 2ème mi-temps, de ne pas avoir pu résister face à une belle équipe du Havre qui a joué et qui a montré de belles choses. Cela allait plus vite que d'habitude mais les gars ont puisé. On a joué, on aurait pu jouer encore plus. Je retiendrai leur collectif le sérieux de l'adversaire, ils nous ont respecté, ils ont été patients ".

A LIRE AUSSI.

Football: Quevilly Rouen Métropole s'impose à Belfort

Football: qualification compliquée pour Quevilly Rouen Métropole en Coupe de France

Football: Quevilly Rouen Métropole arrache le match nul face à Avranches