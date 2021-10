Dieppe. Trump président des Etats-Unis : "La France est menacée" pour le maire de Dieppe

Le maire communiste de Dieppe (Seine-Maritime) Sébastien Jumel déplore sans surprise l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis ce mercredi 9 novembre 2016, aux dépens de Hillary Clinton.

"L'échec du camp démocrate"

Sébastien Jumel y voit "la victoire d'une Amérique de la brutalité, de la xénophobie, du sexisme, du chacun pour soi et contre tous, de l'argent triomphant" mais aussi "l'échec du camp démocrate qui n'a pas su choisir Bernie Sanders" lors des primaires entre lui et Clinton.

#Trump ou le fruit d'une Amérique en crise profonde et de ses oubliés. Urgence en France de porter la colère et l'espoir à gauche. pic.twitter.com/FDaSCCvnjz — Sébastien Jumel (@sebastienjumel) November 9, 2016

"Une leçon pour la France"

L'édile communiste fait de cette élection "une leçon pour la France bientôt engagée dans la présidentielle et pour la gauche". "Si la gauche n'incarne pas un projet une candidature à même de porter la colère du peuple et des déclassés, [...] elle court le risque de se défaire. La France est menacée." Le maire de Dieppe soutient Jean-Luc Mélenchon et va dans le sens contraire de son parti qui refuse de se ranger derrière le chantre de la France Insoumise.

