Pour ceux qui ne la connaissent pas, Cherbourg-en-Cotentin (Manche) n'est souvent qu'un point pluvieux sur la carte de France. Mais la ville compte surtout des habitants amoureux de son port de plaisance, sa gare maritime, sa montagne du Roule, son château des Ravalet...

Chasser les idées reçues

C'est pour mettre en valeur ces richesses, et faire tomber les idées reçues, que l'association C&Co.Prod s'est lancée en juin dernier dans le tournage d'un clip. Comme il y a deux ans sur le tube planétaire "Happy", de Pharell Williams, Caroline Geoffroy et Céline Héranval ont proposé aux Cherbourgeois de se déhancher... sous le soleil !

4 minutes de bonne humeur

Le résultat, c'est 4 minutes de bonne humeur avec comme bande originale "Can't stop the feeling" de Justin Timberlake, une vidéo qui accumule plus de 12 000 vues en cinq jours. "C'est sûr que l'on aimerait atteindre les 130 000 vues de notre vidéo Happy from Cherbourg... Mais ce qui serait super c'est que d'autres villes dansent aussi et montrent qu'il fait bon vivre en France !" propose Céline Héranval, réalisatrice.

INTERVIEW - Céline Héranval, de C&Co Prod, raconte les coulisses du tournage

Cherbourg. Et si les autres villes de Normandie se mettaient à danser comme Cherbourg ? Impossible de lire le son.

